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Тульские новости

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Управляющим компаниям Тулы дали время до 15 октября на пусконаладку отопления

Управляющим компаниям Тулы дали время до 15 октября на пусконаладку отопления

Все 204 котельные Тулы запущены досрочно, тепло поступило практически во все 3 232 многоквартирных дома с центральным отоплением.

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