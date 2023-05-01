RT Russia

11 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Сняла решительно, а он не попросил.Захарова: межведо...
  • Валентин Щербаков
    Странно, что только в трёх областях, а не во всех...В трёх областях У...
  • Виктор Тимошевский
    К бабушке не ходи Торчок будет опять просить "Дай,дай!" и проситься в ЕС и НАТО. Да и поставить на место Нитонисё,что...Президент Украины...

Смородская: ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст

Смородская: ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что стратегия подписания исключительно российских игроков ничего не принесёт столичному клубу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх