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Царьград

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Поддержка Трампа упала до минимума. Почему президент США не плачет? Ответ скрывается на Украине

Поддержка Трампа упала до минимума. Почему президент США не плачет? Ответ скрывается на Украине

Поддержка Дональда Трампа снизилась до рекордного минимума: если раньше ему не доверяли 21% опрошенных, то теперь таких целых 73%.

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