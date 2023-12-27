Диетологи: мексиканский остряк на букву «х» защитит от плохого холестерина

Вопреки распространенному мнению, это растение может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Вещество, содержащееся в нем, поможет снизить давление у людей с гипертонией, нормализовать уровень холестерина в крови и предотвратить тромбоз.
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