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Царьград

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"Я ждал русских": житель Донбасса год прожил в подземном убежище. Пришлось выживать.

"Я ждал русских": житель Донбасса год прожил в подземном убежище. Пришлось выживать.

Украинец и его близкие выживали без еды и света в бункере целый год, пока не пришли русские войска.Житель Донецкой Народной Республики, проживая более года в самостоятельно построенном убежище неподалеку от города Родинское, стремился избежать мобилизации и дождаться прихода русских войск, чтобы покинуть город после ухода ВСУ.

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