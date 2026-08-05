Украинец и его близкие выживали без еды и света в бункере целый год, пока не пришли русские войска.Житель Донецкой Народной Республики, проживая более года в самостоятельно построенном убежище неподалеку от города Родинское, стремился избежать мобилизации и дождаться прихода русских войск, чтобы покинуть город после ухода ВСУ.