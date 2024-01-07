Россия стала мировым лидером по импорту мандаринов

Россия стала лидером среди стран мира по импорту мандаринов. За первые девять месяцев 2023 года на неё пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч тонн, сообщает РИА Новости на основании открытых данных и данных «Руспродсоюза».
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