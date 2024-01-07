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Россия стала мировым лидером по импорту мандаринов

Россия стала мировым лидером по импорту мандаринов

Россия стала лидером среди стран мира по импорту мандаринов. За первые девять месяцев 2023 года на неё пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч тонн, сообщает РИА Новости на основании открытых данных и данных «Руспродсоюза».

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