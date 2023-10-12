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Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой

Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой

Уже почти 20 лет знаменитый поп-король Филипп Киркоров ходит в холостяках. О своей личной жизни исполнитель хита "Цвет настроения синий" не говорит, да и жениться, судя по всему, в ближайшее время не планирует.

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