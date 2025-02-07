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  • nyha
    Выбить всю РОДНЮ с этим ПИДАРАСОМ...Житель Подмосковь...
  • Nata
    Лишнее предупреждение о необходимости всегда быть бдительными.Рогов: на передов...
  • Амара Карпова
    Хохлы это НЕлюди🤮🤮🤮это бешеные животные💩💩💩Рогов: на передов...

Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение санкций в отношении МУС

Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение санкций в отношении МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, который ранее ввёл санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), в конце 2024 года выдавшего ордер на арест израильских властей.

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