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В Курской области нашли набитую бытовой техникой украинскую бронемашину

В Курской области нашли набитую бытовой техникой украинскую бронемашину

Набитую бытовой техникой украинскую бронемашину нашли в Курской области. Соответствующую видеозапись опубликовал администратор Telegram-канала «Тринадцатый».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Не удивительно всё как и было в ВОВ, где фашисты грабили всё что можно! Не были друзьями и не будут!!! В советское время по работе был на западной стороне и диву давался откровенной неприязни к себе, в гостинице места так и не нашлось. Дозвониться домой смог только раз всё не было связи. И это простые работники, а мы говорили братья и отдали им Крым.
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