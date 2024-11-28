В Курской области нашли набитую бытовой техникой украинскую бронемашину

Геннадий Бережнов

Не удивительно всё как и было в ВОВ, где фашисты грабили всё что можно! Не были друзьями и не будут!!! В советское время по работе был на западной стороне и диву давался откровенной неприязни к себе, в гостинице места так и не нашлось. Дозвониться домой смог только раз всё не было связи. И это простые работники, а мы говорили братья и отдали им Крым.