Снегом еще покрыто около 70% территории России – Вильфанд

Снегом покрыто еще около 70% территории России, полностью он растаял только в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии