Группа БПЛА «Центра» уничтожила вкопанный в ДЗОТ миномет ВСУ

После удара объект сдетонировал Расчет ударных беспилотников группировки войск «Центр», действуя в составе группы, обнаружил и ликвидировал под Дзержинском тщательно замаскированный, оборудованный в ДЗОТе 120-миллиметровый миномет украинской армии.
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