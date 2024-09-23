Школьница из Головинского — лучшая в джигитовке

Анастасия Тимохина, пятиклассница школы №1159, расположенной в Головинском районе, стала трёхкратной чемпионкой Всероссийских соревнований по джигитовке на призы фестиваля «Спасская башня», которые прошли на ВДНХ.
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