Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отчитался в телеграм-канале: «Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 — за; 2 — воздержались (Великобритания, Швейцария); один постоянный член СБ ООН против: США применили вето.
Израиль против всех, все против Израиля
Комментарии
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Аркадий Иванов
Просто лжец. Ничего личного.
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17 час.
Валентин Щербаков
Надо меньше слушать басни пиндосов и гейропейцев, а всем миров уничтожить фашистский Израиль и главного жандарма мира- пиндосранию...,
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12 час.
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