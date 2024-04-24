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Мосгорсуд: замминистра обороны Иванов вступил в сговор с третьими лицами

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и Сергей Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

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