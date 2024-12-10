Австралийская автомобилизация и Вторая мировая война

Коллинз-Стрит в Мельбурне около 1930 года. Сколь много автомобилей на улицах! Это была неожиданная находка, заставившая несколько под иным углом посмотреть на расстановку сил в Восточной Азии и на Тихом океане перед Второй мировой войной и в ее ходе.