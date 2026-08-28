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Zero Hedge

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GTA 6 Leak, Netflix Preview Ignite Frenzy As BMO Declares "Gaming's Super Bowl Moment" Nears

GTA 6 Leak, Netflix Preview Ignite Frenzy As BMO Declares "Gaming's Super Bowl Moment" Nears

GTA 6 Leak, Netflix Preview Ignite Frenzy As BMO Declares "Gaming's Super Bowl Moment" Nears Ahead of Rockstar Games' first official extended preview of Grand Theft Auto 6 on Netflix on Thursday, which overwhelmed the streaming platform and generated largely positive reactions from players around the world, a person or group operating under the name "Cyberleek" dumped a series of GTA 6 leaks onto social media - which a nontrivial number of people think is a marketing ploy.

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