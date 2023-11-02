Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Парковка на улицах Северного будет бесплатной в ноябрьские праздники

В нашем районе в честь Дня народного единства, 4, 5 и 6ноября, парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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