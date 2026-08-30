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Царьград

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"Что считать защитой и кто даст на это добро?": Глава школы БПЛА задал прямые вопросы

"Что считать защитой и кто даст на это добро?": Глава школы БПЛА задал прямые вопросы

Бизнес готов ставить системы защиты, но не может. Чтобы установить противодронную сеть, нужно получить десятки подписей.

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