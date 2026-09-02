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Газета.ру

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Актриса Мария Миронова рассказала, что сыну подарили теннисную ракетку его деда

Актриса Мария Миронова рассказала, что сыну подарили теннисную ракетку его деда

Сыну народной артистки России Марии Мироновой подарили теннисную ракетку его знаменитого деда Андрея Миронова.

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