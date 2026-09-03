Прикинулись туристами: автобус с 60 мигрантами задержали в Саратове

Водитель вёз нелегалов и специально объезжал посты ДПС.В Гагаринском районе Саратова сотрудники полиции пресекли деятельность группы иностранных граждан, пребывавших в России с нарушением миграционного законодательства.
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