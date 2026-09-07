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За рулем

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Гибридные модели Volkswagen становятся бензиновыми на морозе: подробности

Гибридные модели Volkswagen становятся бензиновыми на морозе: подробности

В Швеции владельцы гибридных Passat и Caddy от Volkswagen попали в неприятную ситуацию: когда на улице было – 10 °C или холоднее, электромотор отказывался работать.

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