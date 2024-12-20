Экскурсия для воспитанников ЕкСВУ состоялась в военно-историческом зале «Музей боевая слава Урала» в Екатеринбурге

На протяжении всего мероприятия воспитанники ЕкСВУ задали все возникшие вопросы по истории Отечества и Вооружённых Сил России, подискутировали на тему о том, почему сегодня особенно важно знать, помнить и уважать историю государства, быть достойным гражданином страны.