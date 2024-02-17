Безусловно, новостью номер один для всех российских и многих мировых информационных ресурсов сегодня является Навальный.
Русская община о планах власти строить кварталы для мигрантов
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Воробьёв вызовет ненависть пьяной инициативой, думая только бабле своём. А гаранту всего 1-н указ как сделали саудиты и ОАЭ с мигрантами, просто и действует. Скоро выборы гарант аууууууу!
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1 час.
Вадим Кузнецов
Тут скорее уместен "гаранд". Но в наших условиях "калаш", конечно, лучше
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1 час.
Валентина Павловец
А не легче и не дешевле было бы те ресурсы, которые собираются предназначить для строительства мигрантам жилья, пустить на достойную зарплату своим же соотечественникам? И, я уверена, за достойную зарплату работать будут те,которые остаются сейчас за бортом потому что чурки за гроши работу выполняют...
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18 мин.
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