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Русская община о планах власти строить кварталы для мигрантов

Русская община о планах власти строить кварталы для мигрантов

Безусловно, новостью номер один для всех российских и многих мировых информационных ресурсов сегодня является Навальный.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Воробьёв вызовет ненависть пьяной инициативой, думая только бабле своём. А гаранту всего 1-н указ как сделали саудиты и ОАЭ с мигрантами, просто и действует. Скоро выборы гарант аууууууу!
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1 час.
Вадим Кузнецов
Тут скорее уместен &quot;гаранд&quot;. Но в наших условиях &quot;калаш&quot;, конечно, лучше
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1 час.
Валентина Павловец
А не легче и не дешевле было бы те ресурсы, которые  собираются  предназначить для строительства мигрантам жилья, пустить на достойную зарплату своим же соотечественникам? И, я уверена, за достойную зарплату  работать будут те,которые остаются сейчас за бортом потому что чурки за гроши работу выполняют...
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18 мин.

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