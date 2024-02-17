Русская община о планах власти строить кварталы для мигрантов

Воробьёв вызовет ненависть пьяной инициативой, думая только бабле своём. А гаранту всего 1-н указ как сделали саудиты и ОАЭ с мигрантами, просто и действует. Скоро выборы гарант аууууууу!

Валентина Павловец

А не легче и не дешевле было бы те ресурсы, которые собираются предназначить для строительства мигрантам жилья, пустить на достойную зарплату своим же соотечественникам? И, я уверена, за достойную зарплату работать будут те,которые остаются сейчас за бортом потому что чурки за гроши работу выполняют...