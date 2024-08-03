У замглавы ГУ МЧС Кубани нашли 250 млн рублей и более 50 объектов недвижимости

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко У замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи обнаружили 250 млн рублей, а также более 50 объектов недвижимости и более 20 машин.
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