Полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины закончатся в ночь на 21 мая. В этот же момент он утратит свою легитимность, заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook*.
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