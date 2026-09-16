❕ Цивилев и Развожаев обсудили готовность Севастополя к отопительному сезону Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провёл выездную встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
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