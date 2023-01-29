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Леброн – лучший в НБА за последние 25 лет по количеству очков из «краски», 2-й по проценту реализации

Леброн – лучший в НБА за последние 25 лет по количеству очков из «краски», 2-й по проценту реализации

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с большим отрывом лидирует в НБА по количеству очков, набранных из трехсекундной зоны за последние 25 лет.

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