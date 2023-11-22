Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего в Новосибирской области

В эфире одной из программ федерального телевидения вышел сюжет о бездействии органов опеки и попечительства в связи с проживанием малолетнего ребенка в семье, употребляющей наркотические средства и алкоголь.
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