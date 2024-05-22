Девять спортплощадок появится в Иркутске в этом году

В этом году в Иркутске установят девять новых спортивных площадок и отремонтируют имеющиеся. На это выделили свыше 40 млн рублей, в том числе свыше 20 миллионов из «депутатского фонда», сообщает администрация города.
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