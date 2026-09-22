🧯Сегодня в горах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается в центральных районах, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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