Клиенты Robinhood смогут поручить ИИ-агентам торговлю криптовалютой

Компания Robinhood заявляет, что отвечающие требованиям клиенты из США вскоре смогут подключать сторонних агентов на основе искусственного интеллекта, которые смогут совершать сделки с криптовалютой от их имени — это расширение инициативы по «агентической торговле», которую компания ранее запустила для акций и опционов.
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