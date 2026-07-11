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Клиенты Robinhood смогут поручить ИИ-агентам торговлю криптовалютой

Клиенты Robinhood смогут поручить ИИ-агентам торговлю криптовалютой

Компания Robinhood заявляет, что отвечающие требованиям клиенты из США вскоре смогут подключать сторонних агентов на основе искусственного интеллекта, которые смогут совершать сделки с криптовалютой от их имени — это расширение инициативы по «агентической торговле», которую компания ранее запустила для акций и опционов.

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