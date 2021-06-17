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В Самаре на территории Ботанического сада строится церковь с нарушением законодательства

В Самаре на территории Ботанического сада строится церковь с нарушением законодательства

Скандальная история с застройкой Ботанического сада в Самаре получила продолжение. Решением Арбитражного суда Самарской области были приостановлены работы по строительству церкви и детского епархиального центра на участке сада.

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