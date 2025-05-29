В европейской стране учительнице вынесли приговор за оправдание СВО и критику Украины

ČJ: В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за критику Украины В Чехии учительнице Мартине Беднаржовой вынесли приговор в виде семи месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за критику Украины и оправдание спецоперации (СВО).