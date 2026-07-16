Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

104 подписчика

Нидерланды объявили режим фактического дефицита воды из-за засухи

Нидерланды объявили режим фактического дефицита воды из-за засухи

Власти усиливают меры по распределению водных ресурсов на фоне низкого уровня рек и сохраняющейся жарыВласти Нидерландов повысили уровень готовности к последствиям засухи с режима «угрозы дефицита воды» до режима «фактического дефицита воды».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии