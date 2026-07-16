Нидерланды объявили режим фактического дефицита воды из-за засухи

Власти усиливают меры по распределению водных ресурсов на фоне низкого уровня рек и сохраняющейся жарыВласти Нидерландов повысили уровень готовности к последствиям засухи с режима «угрозы дефицита воды» до режима «фактического дефицита воды».
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