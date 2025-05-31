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Мигрантам запретят работать в такси и доставке в Петербурге

Мигрантам запретят работать в такси и доставке в Петербурге

  Регулировать миграционную политику можно разными способами, и порой – это можно сделать таким образом, что проблема решается автоматически, хотя вроде бы никто ничего и не делал! Как известно, Петербург (вместе с Ленинградской областью) до сих пор является одним из крупнейших центров притяжения мигрантов.

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Комментарии
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Галина Друзина
Ой, я вас умоляю, где то это уже говорили и не один раз, а мигранты и в такси работают и в доставке.
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6 час.
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