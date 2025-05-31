Мигрантам запретят работать в такси и доставке в Петербурге

Регулировать миграционную политику можно разными способами, и порой – это можно сделать таким образом, что проблема решается автоматически, хотя вроде бы никто ничего и не делал! Как известно, Петербург (вместе с Ленинградской областью) до сих пор является одним из крупнейших центров притяжения мигрантов.