Карта приема старой школьной формы и тетрадок появилась в России

Пункты сбора старой школьной формы и ненужных тетрадок пометили специальной маркировкой на карте мобильного приложения по популяризации раздельного сбора отходов «Уберу», разработанного Российским экологическим оператором.
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