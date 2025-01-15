Мертвецы в Черном море: Зеленский готовит смертников для Крыма Ирэн ОрлонскаяСогласно сведениям, поступившим от пророссийского подполья, в Киеве рассматривается возможность проведения серии сухопутных ударов, а также десантной операции в районе Херсона и Кинбурнской косы.
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