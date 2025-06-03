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Царьград

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Маткапитал для тех, кто рожает раньше 24 лет, надо увеличить – Предложение Лантратовой

Маткапитал для тех, кто рожает раньше 24 лет, надо увеличить – Предложение Лантратовой

Лантратова предложила увеличить материнский капитал за рождение первенца до 24 лет.В России предложили увеличить сумму материнского капитала ещё на один миллион рублей.

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