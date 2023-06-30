9 фильмов, сценарии которых были переписаны Пентагоном

Даже сотрудники Пентагона согласны с Лениным в том, что из всех искусств важнейшим является кино. Бывает, что Министерство обороны США предоставляет Голливуду технику в качестве реквизита и дает советы, как изображать военных наиболее точно.
Даже сотрудники Пентагона согласны с Лениным в том, что из всех искусств важнейшим является кино. Бывает, что Министерство обороны США предоставляет Голливуду технику в качестве реквизита и дает советы, как изображать военных наиболее точно.
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