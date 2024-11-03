Европа не сможет в одиночку вынести бремя украинского конфликта, если США встанут на путь мира при новом президенте Дональде Трампе.
Орбан объяснил, почему Европа прекратит военную поддержку Киева
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фуфло гонит. То, что народ Запада против помощи Украине, вог что я не верю и на грош, ВПК Запада безразлично. Пока идёт война всего Запада, в том числе и Венгрии, против России ВПК собирает богатый укрожай бабла.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Нет никакой разницы и на йоту, кто будет Главкуклой США- он ли, Харя ли.
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16 час.
Владимир Алтайцев
А многим невдомёк, почему голубя назвали птицей мира. Миф говорит о том, что когда Арес на войну собрался, он хотел надеть шлем, но голубь туда незадолго до этого навалил кучку помёта. Это уже потом греки облагородили миф, сменив голубя на голубку, отложившую в шлеме яйца.
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16 час.
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