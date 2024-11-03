Орбан объяснил, почему Европа прекратит военную поддержку Киева

Владимир Алтайцев Фуфло гонит. То, что народ Запада против помощи Украине, вог что я не верю и на грош, ВПК Запада безразлично. Пока идёт война всего Запада, в том числе и Венгрии, против России ВПК собирает богатый укрожай бабла.

Владимир Алтайцев Нет никакой разницы и на йоту, кто будет Главкуклой США- он ли, Харя ли.