Политика как он...
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Политика как она есть

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Орбан объяснил, почему Европа прекратит военную поддержку Киева

Европа не сможет в одиночку вынести бремя украинского конфликта, если США встанут на путь мира при новом президенте Дональде Трампе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Фуфло гонит. То, что народ  Запада  против  помощи  Украине, вог что я не верю и на  грош,  ВПК  Запада  безразлично. Пока  идёт  война всего  Запада, в том числе  и Венгрии, против России  ВПК  собирает  богатый укрожай  бабла.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Нет никакой  разницы  и на йоту, кто будет Главкуклой США- он  ли, Харя  ли.
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16 час.
Владимир Алтайцев
А  многим невдомёк, почему  голубя  назвали птицей мира. Миф  говорит о том, что  когда  Арес на войну  собрался, он хотел  надеть шлем, но  голубь  туда  незадолго до этого  навалил кучку  помёта.  Это уже потом греки облагородили миф, сменив  голубя  на голубку, отложившую в шлеме яйца.
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16 час.

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