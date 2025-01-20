Škoda запускает эксклюзивное предложение: Скидки до 4000€ на модели 2024 года!

Škoda Moldova и компания DAAC Hermes объявляет уникальную возможность для тех кто думает купить новый автомобиль: эксклюзивное предложение со скидками до 4000 евро на автомобили модельного ряда 2024 года, доступные на складе.
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