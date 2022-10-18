Военное обозрение

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Блинкен: США не намерены отдавать господство над миром, он по-прежнему нуждается в американском руководстве

Блинкен: США не намерены отдавать господство над миром, он по-прежнему нуждается в американском руководстве

Соединенные Штаты не намерены отдавать господство над миром кому бы там не было, в Вашингтоне считают, что только американская демократия имеет право управлять всем остальным человечеством.

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