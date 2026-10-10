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Mash: туристка из Москвы едва не погибла после укола рыбы-камня на Шри-Ланке

Mash: туристка из Москвы едва не погибла после укола рыбы-камня на Шри-Ланке

Туристка из Москвы получила опасную травму во время купания в Индийском океане у берегов Шри-Ланки. Женщина случайно задела рыбу-камень, после чего у нее резко заболела нога и началось онемение, сообщил телеграм-канал Mash .

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