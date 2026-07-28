НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

3 подписчика

Уровень подростковой преступности в регионе снизился на 6,4%

Уровень подростковой преступности в регионе снизился на 6,4%

Уровень подростковой преступности снизился на 6,4%, число нарушителей уменьшилось на 24,5%. Регулярные рейды выявили более 230 подростков, привлечённых к ответственности за распитие алкоголя, курение и мелкое хищение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии