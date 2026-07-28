Уровень подростковой преступности в регионе снизился на 6,4%

Уровень подростковой преступности снизился на 6,4%, число нарушителей уменьшилось на 24,5%. Регулярные рейды выявили более 230 подростков, привлечённых к ответственности за распитие алкоголя, курение и мелкое хищение.
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