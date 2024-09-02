Православные праздники в сентябре 2024 года: церковный календарь Ольга ВайленкоСентябрь 2024 года станет особенно значимым для православных христиан, поскольку в этом месяце отмечается целый ряд важных церковных праздников.
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