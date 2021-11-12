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Объявлен переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля

Объявлен переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля

Переходный период нужен, чтобы россияне успели вакцинироваться и оформить необходимые документы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО   Закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте начнет действовать в полной мере 1 февраля 2022 года, а до этого времени объявляется переходный период, в течение которого у граждан будет время вакцинироваться и получить код.

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Комментарии
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radiofree RF
Вот тебе бабушка и Юрьев день!!!!!
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1
11 час.
Татьяна Петрова
просто Валентина
С ума что ли сошли? Это ограничение свободы передвижения, это нарушение прав человека! А потом что,специальные заведения?
В ЕСПЧ жалобу подавайте..
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9 час.
Виктор Белогорцев
интересно а в тюрьму возьмут не кодированных
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1 час.

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