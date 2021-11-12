Переходный период нужен, чтобы россияне успели вакцинироваться и оформить необходимые документы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте начнет действовать в полной мере 1 февраля 2022 года, а до этого времени объявляется переходный период, в течение которого у граждан будет время вакцинироваться и получить код.
Объявлен переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Петрова
просто Валентина
С ума что ли сошли? Это ограничение свободы передвижения, это нарушение прав человека! А потом что,специальные заведения?
В ЕСПЧ жалобу подавайте..
Ответить
9 час.
Свежие комментарии