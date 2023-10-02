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Пятый канал

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ВС РФ нанесли удары по вокзалам Харькова и Купянска в момент прибытия эшелонов

ВС РФ нанесли удары по вокзалам Харькова и Купянска в момент прибытия эшелонов

Этой ночью прогремели мощные взрывы в Харьковской области Украины. Под ударом оказались железнодорожные вокзалы Харькова и Купянска — крупного транспортного узла, через который ВСУ перебрасывали подкрепления.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Время идет а хохлостан стоит и значит Игорь был прав а вот Пригожин ошибался за что и заплатил.
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5 час.

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