ВС РФ нанесли удары по вокзалам Харькова и Купянска в момент прибытия эшелонов

Этой ночью прогремели мощные взрывы в Харьковской области Украины. Под ударом оказались железнодорожные вокзалы Харькова и Купянска — крупного транспортного узла, через который ВСУ перебрасывали подкрепления.
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