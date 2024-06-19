Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

В Москве задержан экс-совладелец лизинговых компаний "СГ-Транс" и "Трансфин-М" Алексей Тайчер. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании.