Провал аукциона: литиевая мечта Индии разрушена из-за геологического обмана

Зависимость Индии от импорта лития остается на уровне 100%, что влияет на ее способность достичь своих целей в области чистой энергии и конкуренции в сфере электромобилей, а также производства ветряных турбин.
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