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Экстренно севший в Астрахани самолет «Победы», вылетел в Москву

Экстренно севший в Астрахани самолет «Победы», вылетел в Москву

Подавший сигнал бедствия рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани накануне поздно вечером: у самолета авиакомпании «Победа» сработала пожарная сигнализация, когда воздушное судно находилось над Каспийским морем.

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