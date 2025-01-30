Экстренно севший в Астрахани самолет «Победы», вылетел в Москву

Подавший сигнал бедствия рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани накануне поздно вечером: у самолета авиакомпании «Победа» сработала пожарная сигнализация, когда воздушное судно находилось над Каспийским морем.
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